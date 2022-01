Tamponi rapidi alla farmacia comunale di Poggibonsi, attive le prenotazioni online

Cambia la modalità di prenotazione del Tampone antigenico rapido SARS-CoV-2 alla farmacia comunale di Poggibonsi in via Redipuglia.

Per meglio gestire e organizzare il servizio, la prenotazione è possibile nella modalità online attraverso un portale informatico. Collegandosi all'indirizzo prenotazioni.comune.poggibonsi.si.it è possibile selezionare giorno e orario del tampone sulla base delle disponibilità che risulteranno dal calendario.

I cittadini possono selezionare uno degli slot disponibili e confermare la prenotazione dopo aver fornito le informazioni richieste. Dopo la conferma riceveranno una mail con i dettagli dell'appuntamento. In caso di disdetta sarà possibile annullare l'appuntamento utilizzando il link appuntamento contenuto nella mail.

Il portale è già raggiungibile anche dal sito Internet del Comune.

Prenotazione telefonica. Per le persone che hanno bisogno di supporto resta possibile prenotare il tampone anche telefonicamente chiamando il numero 0577-986383 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17,30, il sabato mattina dalle 9 alle 12.

Fonte: Comune di Poggibonsi