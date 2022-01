Abbandono dei rifiuti a Pontedera, FdI: "Servono più controlli e telecamere"

Buste colme di rifiuti gettate tra le piante di piazza C. A. Dalla Chiesa a Pontedera. Si tratta dell’ennesimo abbandono selvaggio di rifiuti sul territorio comunale di Pontedera, un fenomeno che come Fratelli d’Italia continuiamo a denunciare facendo puntali segnalazioni, ma fino ad ora niente è cambiato.

La critica va certamente a tutti quegli incivili che senza minimo rispetto delle regole si permettono di sporcare la nostra città ma parte della responsabilità è senz’altro da attribuire anche all’amministrazione comunale. Cosa aspetta l’assessore competente a intervenire? Quando si posizioneranno delle telecamere per disincentivare questo abbandono fuori controllo di immondizia? Come ben sappiamo, non si tratta di un caso isolato. Ogni giorno arrivano segnalazioni di abbandono di rifiuti e situazioni di degrado che coinvolgono diverse zone di Pontedera. È l’ora di dire basta una volta per tutte a questo scempio.

L’amministrazione comunale si attivi subito sia sul lato della prevenzione che della repressione, con una campagna di sensibilizzazione per le famiglie e i cittadini ma anche con un aumento dei controlli e delle telecamere per scoprire chi viola le regole in modo da poter sanzionare tutti gli incivili.

Stefano Romiti

Fratelli d'Italia Pontedera