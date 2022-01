Aggressione a Marco Cordone, la Lega Prato esprime solidarietà e vicinanza

La sezione Provinciale Lega per Salvini Premier di Prato esprime massima solidarietà e vicinanza a Marco Cordone, storico militante leghista, già consigliere provinciale della Lega di Firenze e attualmente consigliere comunale a Fucecchio, per la tentata aggressione subita in pieno centro a Firenze, ad opera di un uomo di origine africana in evidente stato di alterazione che, dopo aver riconosciuto l'esponente leghista, gli avrebbe lanciato una pietra che fortunatamente non lo ha colpito ma che avrebbe potuto causargli gravi danni.

Fatto gravissimo, che denota il clima di insicurezza che da tempo ormai imperversa nel capoluogo della nostra Regione, così come purtroppo anche in tante altre città della Toscana.

Auspichiamo una decisa presa di posizione da parte dell'amministrazione Nardella, così come da parte degli altri Sindaci PD della Toscana, affinché vengano messi in atto interventi concreti per evitare il ripetersi di eventi simili, la cui gravità viene da tempo denunciata e condannata dagli esponenti della Lega.

Sezione Lega per Salvini Premier Prato