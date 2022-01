Un caso di aviaria in un rifugio per animali a Campi Bisenzio

Il rifugio per animali nel Parco Chico Mendes di Campi Bisenzio è stato chiuso per trenta giorni dopo un caso accertato di AH5N1, l'influenza aviaria. Un tacchino è stato infatti trovato morto e dalle analisi svolte è stato accertato che si tratti del virus influenzale di Tipo A. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Il parco è stato chiuso con un'ordinanza comunale per scongiurare la diffusione del virus che può anche essere trasmesso alle persone. Nel rifugio, come accertato, ci sarebbero state diverse morti sospette. Nel 2021 sono stati oltre 250 i focolai del virus in Italia, soprattutto al Nord, ma questo sarebbe il primo caso in Toscana.

Dalle analisi svolte dagli istituti zooprofilattici di Firenze, Roma e Padova, dove ha sede il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle, si tratterebbe di un caso ad alta patogenicità.