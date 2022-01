Vertenza Sas, presidio di protesta a Firenze

Domani lunedì 17 gennaio sciopero di 24 ore, con presidio di protesta a Firenze alle 10 in via de’ Gondi (a lato di piazza Signoria), di fronte a Palazzo Vecchio. E’ l’agitazione promossa da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti per la vertenza Sas, la società di servizi alla strada controllata dal Comune di Firenze che occupa oltre 150 addetti. Le ragioni della protesta: scelte unilaterali dell’azienda su cambi di orari e mansioni non previsti nel Contratto nazionale, confronto coi sindacati solo abbozzato, peggioramento del clima lavorativo e di relazioni sindacali.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze