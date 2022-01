Abc Castelfiorentino, l'U15 Eccellenza prosegue la marcia e difende la vetta

Dopo il rinvio della prima giornata di ritorno, l’U15 Eccellenza è tornata in campo dalla sosta natalizia imponendosi per 82-54 sul Pino Firenze nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno. Una sfida che ha permesso in primis di riprendere il ritmo partita dopo quattro settimane di stop e che, nonostante qualche assenza, ha allungato la striscia positiva dei gialloblu che, con questa vittoria, mantengono saldo il primo posto in classifica.

Un match che, di fatto, è durato giusto il tempo dei primi dieci minuti. Dopo il 23-16 su cui si è chiusa la prima frazione, infatti, la truppa castellana è scappata andando al riposo lungo sul 42-23 per poi amministrare il vantaggio nella seconda parte di gara.

Prossimo impegno sabato alle ore 18, ancora al PalaBetti, contro il Cus Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – PINO FIRENZE 82-54

Parziali: 23-16, 19-7, 21-17, 19-14

Tabellino: Ticciati 26, Baldi, Zecchi 13, Carzoli 17, Ciulli, Grassi, Vallerani 8, Niccolini 2, Casadei 2, Agbegninou 8, Borghesi 6. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Fonte: Abc Castelfiorentino