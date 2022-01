Un 37enne è stato rapinato da cinque giovani che, dopo averlo accerchiato e minacciato con un coltello, si sono fatti consegnare lo smartphone e il portafoglio. È accaduto la notte scorsa a Firenze, in via Faenza. L'uomo, originario del Pakistan, è rimasto illeso. Si indaga per ricercare i cinque giovani.