Al Palp di Pontedera il concerto di Fogg

Giovedì 20 gennaio 2022 alle 21.00 presso il palazzo Palp di Pontedera, in piazza Curtatone e Montanara, si terrà il concerto di FOGG, uno tra i più interessanti progetti emergenti italiani. Un concerto che anticipa l'uscita di un disco fresco di lavorazione che per il momento si sta diffondendo solamente attraverso gli appuntamenti dal vivo. Sul palco sarà accompagnato da una band speciale creata ad hoc per l'occasione.