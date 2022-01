Alert System, il Comune di Montemurlo invita i cittadini ad iscriversi al servizio di allerta telefonica

Il Comune di Montemurlo ha aderito al servizio “Alert System”, uno strumento di informazione telefonica, attraverso il quale possono essere comunicate alla cittadinanza notizie inerenti emergenze di protezione civile, come le allerte meteo, iniziative dell'amministrazione comunale, cantieri, chiusura strade e altre comunicazioni di grande rilevanza. Il sindaco Simone Calamai, durante questi due anni di pandemia, ha già utilizzato il servizio varie volte per comunicare con i cittadini ed anche lo scorso 1 gennaio i montemurlesi in possesso di un'utenza telefonica fissa hanno ricevuto il messaggio di auguri pre-registrato del primo cittadino. Per rendere sempre più efficace il servizio, il Comune invita tutti i cittadini a registrare il proprio numero telefonico al servizio Alert System, accessibile dalla home page del sito istituzionale www.comune.montemurlo.po.it.

« In tema di protezione civile la corretta informazione della cittadinanza rappresenta il primo strumento per affrontare con efficacia le situazioni di emergenza. - spiega il sindaco Simone Calamai - Per tale motivo ci siamo dotati di questo ulteriore strumento di comunicazione per arrivare in maniera rapida e capillare ad informare tutti i cittadini, ad esempio in caso di allerte meteo, chiusura scuole o altre emergenze non prevedibili. Ora è importante implementare il servizio e chiedo a tutti di voler inserire i propri contatti nel sito di Alert System, un sistema semplice ed efficace che ci consentirà di raggiungere velocemnte un gran numero di cittadini»

La società che ha fornito il servizio Alert System, la ComunicaItalia di Roma, infatti, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace è necessario ampliare i recapiti a disposizione dell' amministrazione. Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato.

Chi intende pertanto essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell'elenco telefonico può iscriversi compilando l'apposito modulo che si aprirà cliccando sull'icona “Alert System”.

Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile. Oltre alla registrazione si può scaricare anche la app sul proprio telefonino, scaricandola dall'Apple Store o da Google Play

Questo è il link attraverso il quale registrare il proprio numero di telefono al servizio.

https://registrazione.alertsystem.it/montemurlo

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa