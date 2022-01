Auto fuori strada alle ex cave Maddaleni a Sesto di Moriano, sulla via Ludovica a Lucca. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire assieme al personale Speleo-alpino-fluviale per il mezzo finito venti metri dopo la strada in una scarpata, vicino al greto di un fiume. Recuperati i due feriti e trasferiti all'ospedale San Luca per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Municipale di Lucca e personale della Provincia.