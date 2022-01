Berlusconi al Quirinale? Un post del sindaco Barnini scatena la polemica nel cdx

Lunedì 24 gennaio 2022, tra una settimana, si terrà il primo voto del parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Mentre Consiglio regionale della Toscana si appresta a nominare i tre delegati per l'elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale, dall'Empolese Valdelsa si accendono i commenti.

Il centrodestra risponde alle affermazioni degli ultimi giorni sul territorio. In particolare soffermandosi su quella del sindaco di Empoli Brenda Barnini, apparsa ieri su facebook: "Dopo il Covid ci mancherebbe solo Berlusconi al Quirinale. In un Paese normale con dinamiche politiche comprensibili e che pensano all’interesse generale invece che ai piccoli interessi di parte non credo ci sarebbero dubbi sul votare Draghi Presidente della Repubblica per una quantità di buoni motivi che non basterebbe un libro per spiegarli tutti. E invece ci toccherà come sempre assistere ai trabocchetti dei “catafalchi” sperando fino all’ultimo che l’intelligenza collettiva prevalga" ha scritto Barnini.

Sono servite un paio di ore per le repliche delle opposizioni. Sempre tramite facebook, Andrea Poggianti, capogruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli scrive: "Il post del Sindaco Brenda Barnini è a dir poco delirante: accostare la piaga mortale del Covid con l’elezione al Colle di Silvio Berlusconi. Remore che non ha avuto quando il centrosinistra ha negli anni eletto Presidenti appannaggio del suo partito o addirittura candidato a Capo dello Stato perfino l’ex premier di sinistra, Romano Prodi. Silvio Berlusconi è la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. È il Padre politico di una coalizione, da sempre maggioranza nel Paese e che ne ha risollevato le sorti; il Centrodestra e Silvio Berlusconi hanno tutta l’agibilità politica per giocarsi questa partita. E lo dico da Capogruppo di Fratelli d’Italia ed ex candidato Sindaco di Empoli di un’ampia coalizione dove Forza Italia è stata un valido alleato e bacino di persone perbene e competenti".

Replica anche Forza Italia Empolese Valdelsa, per voce del capogruppo dell'Unione dei Comuni Giuseppe Romano. "Questa dichiarazione comparsa sui social e riferibile al pensiero del Sindaco di Empoli, non rientra nell’ambito delle critiche legittime e neanche nel contesto di quelle errate. Istituire infatti un collegamento, tra la terribile pandemia in atto nel Paese (e non solo) e l’eventualità della elezione a Capo dello Stato del Presidente Berlusconi, è qualcosa che trascende il comune senso della democrazia e della responsabilità, cui il dibattito politico dovrebbe attenersi, soprattutto nei suoi passaggi più delicati come quello attuale" afferma in una nota Romano.

"Il rituale della politica prevede richieste di scuse e/o ritrattazioni. Da parte di Forza Italia nulla di tutto questo. Per la semplice ragione che su ciascuno di noi ricade inesorabilmente l’effetto delle proprie frasi e dei propri comportamenti. Quello che però non ci si può esimere dall’affermare è la preoccupazione per il livello dello scontro, per l’acredine che traspare, per l’astio che è il chiaro presupposto di certe gratuite affermazioni, se non addirittura per il rancore vero e proprio. All’esito delle ultime elezioni regionali in Toscana, il Sindaco di Empoli, ebbe ad affermare che il suo schieramento aveva sconfitto la "peggiore destra". In attesa di conoscere quella che dal suo punto di vista è la destra "migliore", ammesso che ovviamente esista, l’unica richiesta che è opportuno le sia rivolta è quella di astenersi dal dare pagelle e patenti di credibilità politica. Per cimentarsi in questo esercizio professorale - conclude Romano - occorrono infatti doti di saggezza ed equilibrio che nelle sue affermazioni non è stato dato purtroppo di riscontrarne la benché minima traccia".

Si unisce alla polemica infine anche la Lega. "Paragonare la possibile elezione di Berlusconi a Presidente della Repubblica al dramma, sia in termini di morti che di crisi economica dovuto al Covid va oltre la normale critica politica. Ed ancor più quando il paragone viene fatto da un rappresentante delle istituzioni come Brenda Barnini, sindaco di Empoli e vicesindaco della città Metropolitana. Auspichiamo, quindi, che la sindaca cancelli il post su Facebook , riportando la discussione su chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica al livello dell’incarico che svolge. Se dopo il Covid abbiamo bisogno di qualcosa, è superare questa atmosfera da guerra civile ogni volta che si parla di Berlusconi". Così Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli e Cecilia Cappelletti, consigliera Lega Città Metropolitana.