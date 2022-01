Chiusura materna 'Petrilli', Pro Volterra: "C'è disappunto"

Di fronte alla notizia della chiusura della Scuola Materna Paritaria “Savina Petrilli” anche la Pro Volterra, al fianco di molte istituzioni della città, esprime con forza il proprio disappunto ed invita alla mobilitazione tutta la cittadinanza. Un istituto presente in città da quasi 150 anni, che ha educato e formato generazioni intere di bambini offrendo un servizio sussidiario a quello pubblico – che di per sé sarebbe stato insufficiente – rischia di chiudere per sempre. Non conosciamo nel dettaglio le motivazioni che avrebbero determinato questa scelta, probabilmente legate a gravi incomprensioni che sono emerse tra l’amministrazione comunale, le Sorelle dei Poveri di Santa Caterina con sede a Roma proprietarie dell’immobile e la Parrocchia della Cattedrale di Volterra titolare di un contratto di comodato di prossima scadenza. La chiusura della scuola sarebbe una sconfitta per Volterra e getterebbe una ombra pesante sul futuro della città, aumentando quel clima di rassegnazione che purtroppo si respira in molti ambienti. La Pro Volterra invita tutti i soggetti interessati a tentare una interlocuzione più serena e produttiva, passando dalle dichiarazioni di disponibilità ai fatti concreti: nell’anno in cui Volterra detiene il titolo di “Città Toscana della Cultura” la chiusura di questo fondamentale servizio culturale renderebbe ogni altra manifestazione sbiadita e priva di senso

Pro Volterra