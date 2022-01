Falsi Green Pass in vendita per universitari su un gruppo telegram

Falsi certificati verdi in vendita in un gruppo telegram. È quanto scoperto nel gruppo 'Università di Firenze contro il Green Pass' da Repubblica-Firenze. Presente un tariffario per i vari certificati, per ognuno si parla di trecento euro con cinquanta euro di caparra iniziale.

L'annuncio arriva a pochi giorni dal 1 febbraio, giorno in cui entra in vigore l'obbligo vaccinale per tutto il personale accademico. L'Università di Firenze è completamente estranea da questa pratica.

Nel gruppo si legge: "Non preoccuparti, grazie a noi potrai dimenticarti del vaccino. Come? Attraverso l'acquisto dei nostri Green pass con Qr code valido senza doversi sottoporre alla somministrazione del siero anti Covid. E riaccedere così a cinema, ristoranti e a qualsiasi altra attività che richieda il certificato verde".