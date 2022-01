Guasto al passaggio a livello di Castelfiorentino, ritardi per 90 minuti. FdI: "Situazione insostenibile"

L'immancabile guasto inerente un passaggio a livello nei pressi di Castelfiorentino sta creando enormi ripercussioni sui treni della linea Empoli-Siena, con ritardi fino a 90 minuti ed alcune cancellazioni a catena. Mentre scriviamo sono già 8 i treni cancellati, due soltanto dei quali sostitutivi da bus.

Il guasto a cui si riferisce la comunicazione è accaduto intorno alle 15. "Per un problema ad un passaggio a livello nei pressi di Castelfiorentino, i treni della linea Empoli-Siena potranno maturare fino a 90 minuti di ritardo", spiegano da Ferrovie dello Stato.

È l'ennesima situazione insostenibile per i pendolari di questa disgraziata tratta, una delle peggiori dell'intera rete ferroviaria regionale. Già la settimana scorsa i pendolari avevano segnalato, oltre alle consuete problematiche oramai strutturali sul fronte dei ritardi, e alle cancellazioni causate dal covid, la presenza in alcune fasce orarie di treni obsoleti, scomodi e soprattutto freddi, tali da aver reso difficoltoso il viaggio dei pendolari. Questa settimana, come si vede, parte ancora peggio.

Una vera vergogna, con la rabbia dei pendolari che monta ed esplode sui social. Non è possibile iniziare il 2022 in queste condizioni. Gli utenti stipulano un contratto, acquistando il biglietto o l'abbonamento di viaggio e dall'altra parte il contratto di viaggio deve essere onorato, cosa che invece avviene sempre più di rado.

I tanto decantati e sbandierati vertici Regione Toscana - RFI - Trenitalia non stanno portando alcun risultato positivo; anzi, la situazione è se possibile peggiorata.

Finchè non saranno applicate in maniera rigorose le penali previste dal contratto di servizio e fino a quando l'indice di puntualità continuerà ad avere questi assurdi parametri la situazione è solo destinata a peggiorare. Quel che fa più rabbia è vedere come in concreto la Regione Toscana, che dovrebbe occuparsi di tutelare gli utenti, al di là di fumose promesse ed inutili vertici, non stia facendo assolutamente niente per mutare il corso delle cose.

E come sempre chi ci rimette sono i pendolari.

Federico Pavese, portavoce FdI Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale Trasporti Fratelli d'Italia