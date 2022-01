Nasconde un etto di hashish nel reggiseno, arrestata 26enne a Poggibonsi

Giovane 26enne di San Gimignano arrestata dai carabinieri di Poggibonsi per possesso di droga: aveva detto di avere solo uno 'spinello' con sé ma nel reggiseno nascondeva un panetto da 100 g di hashish. I carabinieri di Poggibonsi l'hanno intercettata domenica 16 gennaio nel pomeriggio. Si muoveva in modo sospetto nell'area della stazione, così sono partiti i controlli. La perquisizione personale è stata effettuata con un'agente donna della polizia municipale. La perquisizione a casa a San Gimignano ha permesso di trovare altri due etti della stessa droga in due panetti oltre a una bilancina di percisione. È stata arrestata e posa ai domiciliari.