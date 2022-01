Montopoli senz'acqua per un giorno, scuole chiuse e cisterne per l'approvvigionamento

Scuole chiuse a causa di lavori sulla rete idrica. Acque Spa ha comunicato che mercoledì 19 gennaio, dalle ore 8.30 alle 17.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Montopoli in Val d'Arno.

Per questo motivo e vista la nota del Dirigente Scolastico con la quale comunica l'impossibilità a garantire nei plessi interessati all'interruzione idrica condizioni di igiene e sicurezza per il regolare funzionamento delle attività, è stata firmata l'ordinanza di chiusura dei delle scuole. Sarà sospesa, quindi, la didattica in presenza nei plessi di via San Sebastiano (scuola primaria di Montopoli; scuola primaria di Marti, scuola secondaria di primo grado) e di via Uliveta (scuola dell'infanzia).

Acque informa che per limitare i disagi agli utenti verranno allestiti tre punti di rifornimento idrico sostitutivi, così dislocati: un’autobotte all’interno del parcheggio in via Barberia, una cisterna nei pressi della scuola dell’infanzia in via Uliveta e una cisterna nei pressi di via Sebastiano. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 20 gennaio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389 per la giornata di mercoledì la sospensione.

I lavori sulla rete idrica comporteranno anche alcune modifiche al traffico cittadino. Attraverso un'ordinanza del comando della Polizia Municipale è stato istituito un divieto di transito giornaliero dalle ore 8 alle ore 19 da oggi 17 gennaio fino a sabato 22 gennaio, in via Uliveta, nel tratto di strada di fronte alla scuola d’infanzia e il senso unico alternato in via Costa al Bagno nel tratto compreso dall'intersezione con via dell'Inferno all'intersezione con via Uliveta, mediante impianto semaforico, dalle ore 8 alle 19.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno