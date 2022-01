Lavoro, avvisi di mobilità volontaria al Comune di Signa

Sono stati pubblicati due avvisi di mobilità volontaria presso il Comune di Signa per la ricerca di profili professionali di Esecutore Tecnico (categoria giuridica B1) e di Istruttore amministrativo (categoria C1)

Indetta quindi una procedura di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di n.2 posti di esecutore tecnico da destinarsi al Settore Manutenzioni e Decoro urbano e 4 posti di Istruttore amministrativo/contabile da destinare invece al Settore Affari generali e servizi al cittadino e ai Servizi Finanziari

Per essere ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna è necessario essere dipendente a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni nella categoria giuridica per la quale si promuove la propria candidatura ed avere superato il periodo di prova; è obbligatorio inoltre non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari; non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; essere idonei alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattatasi

I candidati dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Signa. La candidatura dovrà pervenire al Comune di Signa, unitamente al curriculum vitae datato e firmato e alla copia di un documento di identità in corso di validità, entro il giorno 10 febbraio 2022 (esecutore tecnico) e 11 febbraio 2022 (istruttore amministrativo/contabile). La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico; mezzo servizio postale con raccomandata A/R da pervenire entro il giorno di scadenza, pena esclusione; mezzo pec entro le ore 23.59 del giorno di scadenza, pena esclusione, all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it

La selezione sarà effettuata mediante valutazione del curriculum professionale - con particolare riferimento alle attività e alle mansioni proprie del profilo professionale - e integrata da un colloquio finalizzato ad accertare le competenze, la predisposizione e l’attitudine al ruolo del candidato.

Fonte: Comune di Signa