Lo scrittore Fabrizio Silei a Cerreto Guidi per il nuovo libro 'La rabbia del lupo'

Riprende, con il nuovo anno, la rassegna “Incontri intorno ai libri” ospitata nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”. Nelle prossime settimane saranno, tra gli altri, a Cerreto Guidi, Giulia D’Agostini, Elisabetta Bricca, Luigi Ballerini e Maria Luisa Iavarone.

Il primo appuntamento, in ordine di tempo, è fissato per Venerdì 21 gennaio alle ore 21,00 con la presentazione del libro “La rabbia del lupo” (Giunti editore) di Fabrizio Silei.

L’incontro con lo scrittore fiorentino sarà coordinato dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“La rabbia del lupo” ambientato in Toscana nel 1937, così com’è stato per “Trappola per volpi”, il primo romanzo di Fabrizio Silei, vede avvicendarsi sulla scena un’ insolita coppia di investigatori, Pietro Bensi e Vitaliano Draghi, che ha fatto subito breccia nel cuore dei lettori.

“La rabbia del lupo” è un romanzo corposo, con una trama ben articolata e numerosi colpi di scena, che si addentra e tocca temi delicatissimi, specie per l’epoca, quali l’omosessualità o il ruolo della donna, cercando di smorzare i toni con personaggi che utilizzano l’ironia come arma. Un briciolo di leggerezza, contro le crude repressioni, gli agguati violenti e punitivi del regime, di un’epoca fascista che ingabbia e non concede respiro.

Fabrizio Silei, 55 anni, fiorentino, ha lavorato per anni come sociologo, dedicandosi soprattutto alle tematiche dell’identità e della memoria. Ha raccolto testimonianze di chi ha vissuto la guerra e i lager nazifascisti, memorie del mondo contadino, storie e leggende della tradizione toscana: esperienze confluite in “Trappola per volpi” suo esordio nel giallo. I suoi libri sono stati tradotti in 21 Paesi.

Scrittore e artista, con i suoi romanzi per ragazzi e le sue immagini, ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti. Vincitore del Premio Andersen (l’Oscar della letteratura per ragazzi), è stato definito “una delle voci più alte e qualificate della nuova narrativa per l’infanzia”.

L’incontro di venerdì prossimo si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e per parteciparvi è necessaria la prenotazione presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”:

tel. 0571 906219; mail biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa