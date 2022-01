Montelupo nel Cuore: "Beni in alienazione che non saranno mai venduti, riportare cappella al culto"

Ancora una volta l'amministrazione comunale di Montelupo si ostina a voler riconfermare per forza d’inerzia tra gli immobili da alienare l’appartamento attiguo alla chiesetta di Villa Mannelli a Fibbiana, dimenticando come la natura dell’immobile, oltre al vistoso stato di degrado che renderebbe necessari profondi lavori di restauro conservativo presenta l’handicap di vincoli legati all’essere attiguo alla cappella.

Pensiamo che in queste condizioni non sia concretizzabile la vendita, così come parimenti non sembra realistico il continuare a pensare , nonostante i constatati limiti di tale procedura rivelatasi scarsamente appetibile , il supporre che siano i proventi dell’Art bonus a garantire una rimessa in pristino con fruibilità della cappella medesima.

Riteniamo dunque che tenere distinto il destino di un complesso immobiliare legato da vincoli della Sovrintendenza sia un errore, e nel superiore interesse di un’effettiva fruibilità del bene rilanciamo all’Amministrazione comunale l’idea di un intervento con mezzi propri che permetterebbe contestualmente di destinare l’appartamento a possibile sede di associazioni di volontariato e avviare la cappella ad un recupero che, d’intesa con la Parrocchia possa restituirla al culto, oltre ad inserirla tra gli immobili oggetto di visite culturali".

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo