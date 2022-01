Nuovo Enriques Agnoletti, attesa la visita del Ministro Bianchi

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze compieranno domani, martedì 18 gennaio 2022, alle ore 11.45, con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, la Rettrice dell'Università Alessandra Petrucci, la rappresentanza di Eli Lilly, una visita al nuovo istituto Enriques Agnoletti, in via Madonna del Piano 12 a Sesto.

Per motivi di sicurezza la Stampa non potrà partecipare al sopralluogo con il Ministro che invece i giornalisti potranno incontrare alle ore 11.45. Dopo l'incontro con il Ministro, potranno visitare il nuovo plesso scolastico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze