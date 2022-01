Omicidio Ciatti, slitta l'inizio del processo a Bissoultanov

La prima udienza del processo per l'omicidio di Nicolò Ciatti slitta al 24 gennaio. Per un'esigenza della corte di assise di Roma l'udienza, fissata per il 18 gennaio, viene spostata di una settimana. Il processo è a carico di Rassoul Bissoultanov, il russo che a Lloret de Mar nel 2017 ha pestato e ucciso lo scandiccese 22enne.

Il 22 dicembre 2021 i giudici, accogliendo un'istanza dei difensori, hanno revocato la misura della custodia cautelare in carcere a cui era sottoposto Bissoultanov in attesa del processo. La misura è stata ritenuta illegittima per difetto di procedura.