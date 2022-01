Poesia Bacchereto, torna il concorso nazionale dopo il successo 2021

Il Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto, sulla scia del successo inaspettato dell’edizione 2021 dopo decenni di stop, riparte il 18 gennaio 2022, con il nuovo bando. A sostenerlo il Comune di Carmignano, che ha rinnovato il suo appoggio e il suo contributo, e la Polisportiva di Bacchereto.

Alcune le novità decise dalla Segreteria e dal Presidente Luigi Petracchi, alla luce dell’esperienza importante e impegnativa appena passata. Stavolta i poeti italiani e stranieri residenti in Italia potranno presentare solamente un elaborato a tema libero entro il 31 maggio prossimo. L’iscrizione resta gratuita, ma stavolta gli organizzatori mettono a disposizione un comodo form on-line raggiungibile al seguente indirizzo www.poesiabacchereto.it/modulo, che prevede, oltre all’inserimento dei riferimenti personali, il caricamento di tutti i documenti richiesti.

In alternativa, nell'impossibilità di un invio telematico, si potrà partecipare con il formato cartaceo, inviando un plico al seguente indirizzo: Concorso Nazionale di Poesia Bacchereto 2022 – via Molinaccio n. 7 - 59011 Bacchereto (PO). Come di consueto, fra gli elaborati pervenuti sarà scelta una rosa di finalisti le cui opere saranno pubblicate in una speciale Antologia. A selezionare, una prestigiosa giuria, i cui nomi saranno svelati strada facendo.

"Nell’edizione passata – spiega il presidente Petracchi - si è trattato di nomi d’eccezione come Sergio Givone, Franco Manescalchi, Alessandro Pagnini, Cristina Privitera e Laura Monaldi, che sono stati chiamati a un lavoro di cernita impressionante".

Per far capire la dimensione del nostro premio, ecco alcuni numeri: 513 (262 poeti e 253 poetesse) i partecipanti provenienti da 20 regioni diverse, ossia da tutta Italia; 1500 gli elaborati analizzati; 28 i finalisti e 20 i selezionati speciali. Tutti sono entrati a far parte dell’Antologia, ma i vincitori sono stati 5 e 3 i destinatari della menzione speciale.

"Tutto questo – conclude Petracchi - è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione e al contributo del Comune, della Polisportiva Bacchereto e all’appoggio di Provincia e Regione, alle quali ci siamo rivolti anche quest’anno per averne il patrocinio".

Il Presidente conferma anche i medesimi premi del 2021: 1° classificato 1000 euro, al 2° € 600, al 3° € 400, al 4° € 200 e al 5° € 100 euro e a tutti attestato e litografia originale di un artista contemporaneo.

Quest’anno sono state consegnate opere a firma proprio di Petracchi, autore rinomato e riconosciuto a livello internazionale.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa