Positivo al covid anche il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini

Brutte notizie per il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini. Le dà lui su Facebook nella sua pagina: "Purtroppo sono risultato positivo al Covid e da ieri ho sintomi anche se non importantissimi. Quindi per i giorni necessari, come dicono i protocolli, resterò a casa in isolamento e spero di rimettermi in forze velocemente. Nel frattempo continuerò a lavorare per Certaldo in smartworking".

Poi il primo cittadino si affida alle riflessioni: "Ma se tutto questo fosse successo prima che la digitalizzazione entrasse nelle nostre vite, come avremmo affrontato la pandemia? È sempre più evidente la necessità di colmare la mancanza di copertura di alcuni territori. Essere connessi oggi è diventato un diritto".