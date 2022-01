Rotonda su statale 67, slitta l'avvio del cantiere

Per motivi tecnici, l’inizio dei lavori per la realizzazione della rotonda sulla strada statale 67 a Montelupo, annunciato per domani 18 gennaio, slitterà di qualche giorno. Lo rendono noto l’assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli e il sindaco di Montelupo o Paolo Masetti.

L'opera è stata progettata dal Comune di Montelupo e finanziata per un importo di 400.000 euro dalla Regione Toscana, che ha anche affidato i lavori.

Fonte: Regione Toscana