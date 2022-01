Ruota panoramica Firenze, "Pessina ha detto no": verrà smontata

Niente proroga per la ruota panoramica di Firenze, come chiesto dal sindaco Dario Nardella e auspicato anche da tanti cittadini, secondo quanto fatto sapere dall'amministrazione comunale.

Proprio il primo cittadino ha annunciato che domani si terrà lo smontaggio alla Fortezza da Basso: "Il Soprintendente Pessina ha detto “no” alla richiesta di tantissimi cittadini e visitatori di una proroga di alcune settimane, di cui mi sono fatto convintamente portatore. Sono molto rammaricato perché il progetto è piaciuto tantissimo. Andremo avnti comunque per una Firenze sempre più illuminata e contemporanea".

Uno smacco che sicuramente va ad aggiungersi a quelli per le vicende stadio. La linea dura del Soprintendente trionfò infatti sulle ipotesi di rifacimento dello stadio Artemio Franchi, con il sindaco che dovette ripiegare sulla scelta del 'restauro fai-da-te' dopo il definitivo 'no' all'abbattimento giunto dal Ministero dei Beni Culturali, mentre la Fiorentina valuta altre prospettive per dare alla squadra e ai tifosi un impianto a norma.

Anche la partita della tramvia, con il braccio di ferro sulle pensiline e la variante al centro storico, si batte tra il cronoprogramma comunale e i veti per il decoro della città.