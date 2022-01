Sciopero SAS, la società: "Adesione non superiore al 12%"

Si è tenuto questa mattina lo sciopero dei lavoratori Sas di Firenze, in via de’ Gondi, di fronte a Palazzo Vecchio. La protesta è stata promossa da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. Le ragioni della protesta sono le "scelte unilaterali dell’azienda su cambi di orari e mansioni non previsti nel Contratto nazionale, confronto coi sindacati solo abbozzato, peggioramento del clima lavorativo e di relazioni sindacali", come hanno specificato i sindacati in una nota.

Sinistra Progetto Comune: "Tenere al freddo chi sciopera è ascoltarli? "

"Dispiaciuti per la scelta di non entrare nel merito delle criticità denunciate dalle organizzazioni sindacali. I servizi e le condizioni di lavoro dovrebbero valere più dell'immagine", così commentano Dmitrij Palagi, Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune



"Ci sono lavoratrici e lavoratori che rinunciano a una parte del proprio salario per scioperare e che passano ore al freddo davanti Palazzo Vecchio. Si tratta del personale di SaS e della mobilitazione lanciata da Cgil, Cisl e Uil. Il minimo che si sarebbe dovuto fare era ricevere una delegazione e iniziare a confrontarsi nel merito delle criticità sollevate. Anche perché sulla stampa sono apparse quelle che riteniamo essere vere e proprie minacce di querela, a difesa dell'immagine aziendale della partecipata del Comune di Firenze.



L'Assessore dice che le opposizioni in passato sono state dure con gli scandali che hanno riguardato SaS: rivendichiamo di averlo sempre fatto mettendo in chiaro le priorità da tutelare. I servizi all'utenza e le condizioni di chi lavora: non la mera comunicazione verso l'esterno di quanto tutto funzioni bene nel nostro territorio, nascondendo i problemi.



Il minimo che si sarebbe dovuto fare oggi era ricevere una delegazione del presidio: questo non è avvenuto.



Per questo ci aspettiamo che vengano convocati i sindacati con un contatto da prendere al massimo domani, per rimediare a quanto accaduto. Confidiamo che in quel luogo si potrà entrare anche nel merito delle ragioni della mobilitazione, su cui oggi la Giunta non ci ha detto nulla."

La nota di SAS: "Adesione non superiore al 12%. Dipendenti hanno dimostrato maggior senso di responsabilità"

“Con un’adesione non superiore al 12% possiamo affermare che i dipendenti hanno dimostrato maggior senso di responsabilità dei Sindacati o comunque ne hanno criticato il modo di operare: riteniamo fortemente inopportuno fare un’azione del genere in un momento di emergenza in cui stiamo comunque garantendo tutti i servizi alla nostra Città”.

Il Presidente Marco Semplici ed il Direttore Generale Andrea Garofalo commentano con queste parole il primo risultato sull’adesione alla protesta, indetta da FILT CGIL, FIT CISL e Uil Trasporti per le 24 ore di oggi, con presidio davanti Palazzo Vecchio.

“Hanno accusato la Società di condizioni di lavoro inaccettabili. Viene da chiedersi se, invece, ad essere inaccettabile sia la palese volontà di andare allo scontro che con questa azione di forza hanno dimostrato” dichiara il Presidente Semplici che ribadisce: “L'azienda ha correttamente attuato tutte le norme in vigore in materia di salute pubblica e sul lavoro, nel pieno rispetto del contratto nazionale vigente e degli accordi aziendali”.

Aggiunge il Direttore Generale Garofalo: “Stiamo ancora aspettando le proposte sugli importanti accordi (servizi essenziali e reperibilità) per cui i Sindacati si erano impegnati a dare riscontro entro i primi di gennaio, come stabilito nell’ultimo incontro del 17 dicembre. I Sindacati non hanno aderito neanche alle proposte di incontro di questa Direzione, disponibile per i giorni 3, 4 e 5 gennaio. lo stato di agitazione e il relativo sciopero sono stati proclamati a sorpresa, in un clima di apparente collaborazione”.

Analizzando infine le differenti motivazioni tra la proclamazione dell’agitazione ed il comunicato sullo sciopero del 13 gennaio scorso, si evidenza come siano stati toccati tutti gli argomenti possibili per coinvolgere il personale. A proposito il Presidente Semplici considera: “Questo loro sforzo non ha prodotto risultati per nessuno. Ci dispiace molto che sia stata persa un’occasione da parte delle rappresentanze sindacali di proseguire nella costruzione di un rapporto che loro stessi scrivono essere, ad oggi, solo abbozzato e ci auguriamo per il futuro un concreto e fattivo rapporto reciproco con tutte le sigle sindacali".

“Tutte le criticità verranno affrontate, operando per la salvaguardia occupazionale e per il corretto svolgimento di ogni rapporto lavorativo in essere” concludono il Presidente Semplici ed il Direttore Garofalo.

Fonte: Sas - Servizi alla Strada spa