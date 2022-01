Scoppio bombola del gas, crolla soffitto e ferisce 79enne

Crolla parte del soffitto di una casa al primo piano di via di Melone a Santa Maria a Monte a causa di un presunto scoppio di una bombola del gas. Sul posto, intorno alle 8.30 di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco oltre alle ambulanze della Misericordia di Buti e della Pubblica assistenza di Fornacette. Una 79enne, delle 4 persone presenti in casa, è rimasta ferita mentre si trovava nella camera da letto. È stata trasportata in codice rosso per il trauma cratico e una sospetta frattura alla gamba. Ferito anche il marito dell'anziana, avrebbe riportato ustioni.