Arrivano 16 posti per il servizio civile alla Misericordia di Montelupo

Il servizio civile all’interno della Misericordia di Montelupo è un’esperienza di vita che dà la possibilità di formarsi e svolgere i servizi sociali e sanitari, ma sopratutto di sfidarsi in attività che mettono la propria opera a servizio del prossimo, c’é un compenso economico, ma il valore dell’esperienza di vita che si accumula, non ha prezzo.

- La domanda può essere presentata da ragazzi di età compresa fra 18 e 28 anni;

- L’impegno previso è di 25 ore settimanali per 5 o 6 giorni la settimana;

- Il compenso mensile previsto è di 444,30Euro;

- La domanda può essere presentata unicamente online al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it;

- La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022;

- È possibile accedere alla piattaforma unicamente mediante identità digitale SPID.

Qui di seguito i dati per effettuare l’iscrizione al progetto di servizio civile della Misericordia di Montelupo:

PROGETTO: “SOCCORSO E NON SOLO”

CODICE PROGETTO: PTCSU0027321013970NMTX

CODICE SEDE: 169105

COMUNE: MONTELUPO FIORENTINO

LOCALIZZAZIONE: TOSCANA FIRENZE MONTELUPO FIORENTINO

Se necessario un aiuto per la compilazione della domanda o per chiarire qualsiasi dubbio è possibile contattare il numero 057151674 e chiedere di parlare con un referente del servizio civile (Sandra, Simone, Massimo). Ecco l’esperienza che ha scritto uno dei ragazzi che l’ha vissuta in prima persona: “Il servizio civile è stata un'esperienza che mi ha cambiato, ho potuto conoscere il vero volto del volontariato e tutto il lavoro che la Misericordia e le altre associazioni svolgono per aiutare chi ha bisogno. Ho prestato diverse tipologie di servizio, che mi hanno fatto crescere come persona ed hanno cambiato il mio modo di vedere le cose. Grazie al servizio civile ho visto da vicino ciò che una singola persona può fare per dare una mano al prossimo, con il suo personalissimo contributo. Non dimenticherò mai quello che ho vissuto ed è anche per questo che ho deciso di continuare il mio volontariato in Misericordia.” (T.V).

Fonte: Misericordia di Montelupo Fiorentino