Ventuno posti per il Servizio Civile Universale a Unistrasi

E’ aperta la selezione di aspiranti operatori volontari da impiegare in attività di Servizio Civile Universale all’Università per Stranieri di Siena.

Sono due i progetti promossi per i quali è possibile fare domanda:

- BIBLIOUNISTRASI, focalizzato sulla valorizzazione del patrimonio librario di Ateneo, sia dal punto di vista dell'assistenza agli studenti per i servizi bibliotecari sia per quanto riguarda le attività di supporto tecnico (inventariazione e catalogazione dei testi).

- EDUCAUNISTRASI, il cui obiettivo è favorire i processi di apprendimento e inclusione degli studenti stranieri e con disabilità all'interno della comunità universitaria, nel rispetto dei principi fissati dall'Agenda ONU 2030.

Il Servizio Civile Universale, giunto alla quinta edizione all'Università per Stranieri di Siena, è un'ottima opportunità di crescita e formazione per i giovani, che hanno la possibilità di entrare in contatto con il dinamismo e la multiculturalità che da sempre costituiscono l’anima dell'Ateneo.

Agli operatori volontari sarà riconosciuto un contributo mensile pari a 444,30 euro per tutta la durata del progetto, pari a 12 mesi. L'inizio delle attività è previsto entro il mese di giugno.

Possono partecipare i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Il termine per la presentazione delle candidature scade mercoledì 26 gennaio alle ore 14.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito web dell'Ateneo: https://www.unistrasi.it/1/10/6961/Bando_Servizio_Civile_Universale.htm

Fonte: Ufficio Stampa