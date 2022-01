Affitti Firenze, soffrono le zone di Careggi, Novoli e Campo di Marte

A Firenze nella prima parte del 2021 i canoni di affitto, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, hanno registrato una contrazione dell’1,7% per i monolocali, dello 0,2% per i bilocali e dello 0,3% per i trilocali.

Ha sofferto maggiormente, nella prima parte del 2021 rispetto al secondo semestre 2020, la macroarea di Novoli-Careggi (-2,2%, -0,8%, -0,7% per monolocali, bilocali e trilocali) dove il calo dei valori si è avvertito soprattutto nel quartiere di Ponte di Mezzo: si è registrato un notevole ridimensionamento della domanda da parte di studenti universitari che ha contribuito alla riduzione dei canoni di locazione nella prima parte del 2021. Già da settembre si segnala una ripresa dei valori. A Campo di Marte il calo è del -2,5% per i monolocali e del -0,7% per i bilocali.

A Firenze, nella prima parte del 2021, il 37,6% dei contratti stipulati sono a canone libero, il 48% degli inquilini lo fa per scelta abitativa. Nello stesso periodo il canone medio di un monolocale si attesta su 500 € al mese, quello di un bilocale su 620 € al mese, mentre per i trilocali la spesa sale a 715 € al mese.

Fonte: Centro Studi Tecnocasa