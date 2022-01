Aviaria nel rifugio di Campi: gli animali non saranno abbattuti

Non verranno abbattuti gli animali dell'Oasi Chico Mendes di Campi Bisenzio (Firenze) dopo il caso di influenza aviaria in un tacchino ospite del parco, immediatamente chiuso al pubblico con ordinanza sindacale per 30 giorni.

I volontari dell'Oasi, che accoglie animali vittime di maltrattamento o destinati al macello hanno annunciato che ieri "dopo l'incontro tra le diverse istituzioni è stata finalmente accettata e disposta la deroga all'abbattimento. Tutti gli animali, oltre 60, sono salvi. La Asl effettuerà dei test periodici e dei severi controlli per garantire la salute di tutti. Il Parco naturalmente resterà chiuso al pubblico, ma aperto ai volontari che ogni giorno si prendono cura degli animali. Dai test effettuati soltanto il tacchino Whisky era affetto da aviaria".

I volontari, quindi, hanno chiesto aiuto per raccogliere fondi per realizzare strutture idonee per confinare provvisoriamente in quarantena tutti gli animali e acquistare quanto occorre in modo da rispettare le disposizioni della Asl ed evitarne l'abbattimento.