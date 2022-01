Dopo l'abbandono riqualificato il parcheggio in via Sassari a Navacchio

Parcheggio via Sassari, Navacchio, 2022

Sono quasi giunti a conclusione i lavori al parcheggio di via Sassari, nell'area commerciale di Navacchio, che da anni versavano in stato di abbandono. "L'impegno di questo periodo è evidente – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. Confrontando l'immagine di oggi con quella della seconda parte del 2019, si nota come l’intervento sull’area in questione abbia riportato decoro, dando allo stesso tempo un servizio alla cittadinanza. Atti concreti, non parole campate in aria".

Lavori rimasti a lungo bloccati, ma che con la nuova giunta hanno ricevuto l’input giusto. "Fin dal nostro insediamento – aggiunge il sindaco – ci siamo occupati di questa area. Un intervento che è stato reso possibile grazie al voto in consiglio comunale ad aprile 2021, che ha approvato il progetto finale e la variante al Regolamento urbanistico".

La delibera è stata approvata i voti favorevoli del Partito Democratico e della Lista Masi, mentre tutte le opposizioni erano assenti in aula. "Mi sembra del tutto evidente che le procedure si siano sbloccate grazie al lavoro portato avanti da questa maggioranza, che in poco tempo ha fatto ciò che altri non sono stati in grado di fare".

Parcheggio via Sassari, Navacchio, 2019

Nell’ultima parte del 2021, tra l’altro, l’area di Navacchio ha visto diverse inaugurazioni. "I lavori per nuovi punti vendita stanno andando avanti – conclude il sindaco –. Anche quest’anno ci saranno nuove aperture e abbiamo anche avviato un’analisi sulla viabilità, per una valutazione sui possibili interventi da realizzare nel corso del nostro mandato amministrativo".

Fonte: Comune di Cascina