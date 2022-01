Babbo Natale e appassionato di mezzi d'epoca, addio a Francesco Giubbi

“Ci ha lasciato Francesco Giubbi, uomo buono e sempre pronto ad aiutare gli altri e sempre in prima fila per dare una mano concreta”. Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella. Giubbi è stato anche presidente in passato del Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET), tra i fautori del restauro della Fontana del Fancelli nella Loggia del Grano.

“Per moltissimi - continua Nardella - Giubbi era semplicemente Babbo Natale, dato che era questa la sua seconda identità da quando era entrato con entusiasmo nella Compagnia dei Babbo Natale che promuove tante iniziative di solidarietà a Firenze. È stato nella Compagnia dal 2010 ricoprendone vari ruoli apicali e lo scorso Natale era stato anche proclamato ‘Babbo Natale dell’anno’. Imprenditore dal cuore grande, era sempre felice di poter dare un lavoro e un futuro alle persone più svantaggiate. Durante il lockdown il suo impegno non si era fermato e anzi la sua azienda aveva donato tablet per le scuole”.

“Alla famiglia - conclude il sindaco - giungano le condoglianze dell’intera amministrazione”.