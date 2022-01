Iscrizioni aperte a Scandicci per il corso base dell’Alta Scuola di Pelletteria

Tra spiegazioni e dimostrazioni pratiche, tra esercitazioni singole e in gruppi di lavoro, all’Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci si impara l’arte della pelletteria. Scade il 23 gennaio la possibilità di iscriversi al corso base che prevede per quattordici persone 248 ore di laboratorio e stage facoltativo. Il corso, in programma dal 31 gennaio al 31 marzo prossimi, fornisce conoscenze e competenze sull’utilizzo dei materiali, degli arnesi e dei macchinari per la lavorazione in pelletteria e permette di acquisire conoscenze e competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione, fino alla costruzione completa di un prototipo.

L’evento formativo è rivolto a soggetti maggiorenni in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati, in mobilità, dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale. La selezione si terrà il 25 gennaio alle 10. L’accesso è consentito solo ai possessori di Green pass.

"È la qualità che oggi più che mai fa la differenza sui mercati, non solo riferita alle materie prime ma anche alle lavorazioni – commenta Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana -. Chi vuole lavorare nel mondo della pelletteria, chi punta a far parte di piccole e medie imprese del settore, delle squadre di grandi brand o (perché no) ad avviare un’impresa propria, non può prescindere da nozioni efficaci, manualità di precisione o passione per questo mestiere. Tutti aspetti che vengono affrontati durante i corsi dell’Alta scuola".

Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito dell’Alta Scuola a questo link: https://altascuolapelletteria.it/corsi/corso-base-pelletteria/), corredata da curriculum vitae, documento identità, codice fiscale, il tutto da inviare a segreteria@altascuolapelletteria.it

