La Bottega della salute di Carmignano diventa itinerante

A partire dal primo febbraio, la Bottega della Salute diventa itinerante. Da Bacchereto, il primo punto in cui è stata inaugurata nel settembre scorso, si muoverà a giorni alterni per raggiungere Carmignano, Poggio alla Malva e Seano.

“E’ una soluzione a cui siamo arrivati per garantire tanti servizi importanti in ogni angolo del territorio – ha spiegato l’assessore al Sociale, Federico Migaldi -. La Bottega della Salute è un luogo in cui i cittadini potranno informarsi, orientarsi ed essere aiutati a sbrigare una serie di pratiche online spesso non semplici per tutti. Penso alla stampa degli esami medici, al cambio del medico curante, alla prenotazione di una visita medica tramite CUP o all’accesso alla casella INPS e ai servizi postali o del Comune. Insomma, una Bottega multifunzionale con servizi rigorosamente gratuiti per tutti”.

Questi gli orari e i luoghi di apertura di questa che è dunque un vero e proprio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), ossia un punto dove i cittadini verranno aiutati per iscrivere i propri figli a scuola, prenotare appuntamenti in Comune, distribuzione kit raccolta differenziata, stampa certificati anagrafici e altro.

Programma

BACCHERETO (piazza Verdi, 17): MARTEDI E SABATO dalle 9.30 alle 12.30; MERCOLEDI dalle 14.30 alle 17.30

CARMIGNANO (sede comunale entrata ex Pro-Loco): GIOVEDI dalle 9.30 alle 12.30

POGGIO ALLA MALVA (via Santo Stefano, 1): GIOVEDI dalle 14.30 alle 17.30

SEANO (Biblioteca): VENERDI dalle 14.30 alle 17.30

La suddivisione temporale e territoriale permette di raggiungere in maniera capillare il territorio e di ricevere un alto numero di cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa