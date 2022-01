"La nostra maestra è un troll", nuovo spettacolo per famiglie al Minimal Teatro

Al Minimal Teatro di Empoli nuovo appuntamento della rassegna Teatri di confine, dedicata in orario serale alle famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 21 gennaio alle 21 in scena La nostra maestra è un troll di Sandro Mabellini, con Liliana Benini, Edoardo Chiabolotti, produzione Fontemaggiore/Accademia Perduta-RomagnaTeatri

Alice e Teo sono due bambini turbolenti. Inventano una diavoleria dopo l’altra per fare impazzire la loro maestra, che alla fine è costretta a licenziarsi.

Arriva allora a scuola un nuovo direttore: un Troll.

È un direttore spietato: costringe i bambini a lavorare tutto il giorno in una miniera d’oro; non appena un bambino fa una cattiva azione, viene mangiato dal Troll. Alice e Teo cercano allora di ribellarsi, ma nessun adulto sembra prendere sul serio la loro angoscia.

Dennis Kelly ha scritto il testo ispirandosi a Roald Dahl, il suo autore preferito.

È una storia che cerca di risparmiare ai bambini la cruda realtà senza per questo trarli in inganno. Se la realtà porta alla finzione, la finzione permette una migliore comprensione della realtà. Dietro il racconto della scuola, c’è la realtà che incombe: la rappresentazione “Trollifica” di una dittatura, lo sfruttamento del lavoro minorile, la consapevolezza di cos’è l’ingiustizia, il concetto di capro espiatorio, in particolare la figura del barbaro, nel senso etimologico, che non parla la nostra lingua, che non viene compreso e che viene escluso dalla società.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 11 febbraio Con viva voce, la storia di Ivan e il lupo grigio di Bruno Cappagli e Guido Castiglia, produzione La Baracca-Testoni ragazzi; ultimo appuntamento venerdì 25 febbraio con Il gatto e la volpe-aspettando Mangiafuoco di e con Mario Aroldi e Mario Mascitelli, produzione Teatro del Cerchio.

Biglietto posto unico € 7. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro:

- per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato;

- non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, SOLO FFP2.

L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni. Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa