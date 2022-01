La storia del "golpe Borghese" a Fucecchio, il libro di Catastini al Circolo Pacchi

Era il 1970, la Repubblica Italiana aveva poco più di venti anni e nella notte tra il 7 e l’8 dicembre Junio Valerio Borghese, capo dell’organizzazione di estrema destra Fronte Nazionale, guida un tentativo di colpo di Stato. Poco dopo la mezzanotte, però, lo stesso Borghese comanda inaspettatamente di cessare le operazioni. Perché? Cosa successe davvero quella notte? A distanza di oltre cinquant’anni la vicenda rimane oggetto di dibattito e di studio.

Un dibattito che proseguirà nella rassegna “Libri a Pacchi” del Circolo Pacchi di Fucecchio, che ospita lo straordinario libro di Francesco Catastini: Il golpe Borghese uscito per il gruppo RCS, all’interno della collana “Storia dei grandi segreti d’Italia”.

Francesco Catastini, storico e ricercatore universitario di Fucecchio è autore di molti saggi e articoli sulla storia dell’Europa contemporanea. Di recente, sempre per RCS, ha pubblicato Lev Trotsky. Morte annunciata di un rivoluzionario. Ha lavorato all’European University Institute di Firenze e al Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. Attualmente è segretario di redazione della rivista «Ricerche Storiche» e direttore di ARS, associazione con sede a Firenze, che si occupa di divulgazione della storia. Con Il golpe Borghese cerca di far luce su una delle pagine più oscure della nostra Repubblica.

Un altro incontro imperdibile per il Circolo Pacchi in via Roma n. 66, presso la saletta Emergency, alle ore 17 di sabato 22 gennaio. Con l’autore sarà presente lo storico Matteo Albanese, professore di storia contemporanea all’Università degli Studi di Padova.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l'accesso alla sala è consentito solo ai possessori di Green Pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 3395824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Di seguito il programma aggiornato della rassegna:

- sabato 19 febbraio ore 17:00, "La lingua che cambia", con l'autrice Manuela Manera, presenta Rachele Cinerari.

- sabato 5 marzo ore 17:00, "Le ragioni del dubbio", con l'autrice Vera Gheno, presenta Manuele Vannucci

- sabato 2 aprile ore 17:00, “Un taglio maschio”, con l’autore Alberto Severi, presenta Jacopo Cecconi

