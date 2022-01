Maltrattamenti in famiglia e spaccio, arrestato a Empoli 40enne con precedenti

I carabinieri di Empoli hanno eseguito un ordine per la carcerazione per reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia nei confronti di un 40enne marocchino, con precedenti.

Il Tribunale di Pistoia ha emesso un ordine per la carcerazione di pene concorrenti nei confronti del 40enne, residente nell’Empolese Valdelsa ma di fatto senza fissa dimora, che deve scontare una pena residua di 5 anni, 4 mesi e 25 giorni più 14mila di multa , per reati in materia di stupefacenti commessi nella provincia di Firenze dal 2013 al 2015 e per maltrattamenti in famiglia, quest’ultimi commessi nella provincia di Pistoia tra il 2013 ed il 2018.

Una volta rintracciato l’uomo è condotto presso la Casa Circondariale di Firenze “Sollicciano” per l’espiazione della pena.