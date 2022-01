Ieri e oggi in una foto: gli anziani della Rsa di Castelfiorentino in mostra con "Stagioni"

Emma Giovannini in "Stagioni, Foto di ieri e di oggi"

Riavvolgere il nastro della propria vita in uno scatto. Un’occasione anche per parlare di sé, delle esperienze vissute, dei sacrifici, delle gioie, dei dolori, delle piccole soddisfazioni. È questo l’obiettivo del progetto fotografico che Marco Mangini e Piero Cioni (Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”) hanno realizzato con gli anziani e le animatrici della RSA “Pablo Neruda” di Castelfiorentino, e che a partire da sabato 22 gennaio (ore 10.00, Oratorio di San Carlo) si potrà ammirare all’interno della mostra “Stagioni. Foto di ieri e di oggi”, organizzata in collaborazione con la Società Cooperativa “Di Vittorio” e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

Attraverso gli scatti e le singole biografie (ricostruite grazie al supporto delle animatrici Grazia Vecchio e Claudia Caria) vengono presentati i ritratti di una ventina di ospiti della RSA, immortalati a fianco di una gigantografia che riporta l’orologio indietro nel tempo di cinquanta o sessant’anni. “Gli anni corrono e si consumano – osserva Linda Domizi (coordinatrice struttura RSA Pablo Neruda) - ma la luce degli occhi si ritrova intatta in tutte le stagioni della vita”.

“Questo lavoro fotografico – osserva Marco Mangini – rappresenta il ritmo del tempo che scorre, un ponte che unisce punti del vissuto in stagioni non contrastanti ma consecutive. Le rughe, i sorrisi, la nostalgia che si leggono sui volti di oggi diventano carte geografiche in cui gli osservatori con la propria immaginazione, possono viaggiare, ipotizzando le storie, i percorsi che uniscono i due punti fermi indicati nelle foto”

“Sono ben lieta - osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi - che la prima mostra del 2022 sia dedicata a un tema importante come la memoria della nostra comunità, attraverso le immagini e le storie degli anziani della RSA Pablo Neruda realizzate da Marco Mangini e Piero Cioni, del Gruppo Fotografico Giglio Rosso. Ripensare il nostro passato è un esercizio che facciamo in qualsiasi momento della nostra vita, ma esso acquisisce un valore ulteriore quando iniziamo ad avere una certa età, fisiologicamente proiettati più sui ricordi che sulle prospettive future. È in questa fase, allora, che avvertiamo il bisogno di lasciare una testimonianza, che possa essere raccolta dalle nuove generazioni”.

Il progetto del Gruppo Fotografico Giglio Rosso è stato anche raccolto in un volume, con una introduzione di Giuseppe Della Maria. Questi i nomi degli ospiti della RSA che hanno partecipato al progetto: Emma Giovannini, Renzo Angioli, Iora Cappelli, Rosa Maimone, Paola Mugnaini, Duilia Migliorini, Rosa Pelagotti, Duilia Mori, Fiorenza Bigazzi, Maristella Nerucci, Annunziata Bertini, Serafino Salvadori, Elena Barili, Pietro Tinti, Fernando Sperindio, Emanuela Centorbi, Adelia Guerrini, Sira Galgani, Nicolina Musonserra, Fina Macchi, Angelo Crivello.

La mostra “Stagioni” rimarrà aperta fino al 30 gennaio 2022 con il seguente orario: Lunedì e Venerdì (9-13, 16-19), sabato e domenica (10-12), martedì, mercoledì giovedì (16-19). Si ricorda che l’ingresso è consentito nel rispetto delle normative anti Covid 19.

Fonte: Comune di Castelfiorentino