Mya Fracassini canta Battisti al Teatro Puccini di Altopascio

“Acqua azzurra, acqua chiara”, “Una donna per amico”, “La canzone del sole”, “Emozioni”: con Battisti, basta il titolo e si scatenano i ricordi, le sensazioni. È l’effetto che fanno i classici ed è l’effetto che si vivrà giovedì 20 gennaio, alle 21, al Cinema Teatro Giacomo Puccini di Altopascio con “Mya canta Battisti”, proposto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Una serata ricca di musica che condurrà il pubblico in un viaggio magico e colmo di ricordi tra le canzoni del cantautore romano.

Ad accompagnare Mya Fracassini, mezzosoprano fiorentina con alle spalle tanti anni di attività e successi, ci saranno il quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica della Toscana e il Trio Jazz: il Cinema Teatro Puccini di Altopascio risuonerà, dunque, delle note di Battisti eseguite da vere e proprie eccellenze del territorio toscano. Fracassini, infatti, è una cantante estremamente versatile e poliedrica, capace di spaziare dalla musica da camera, barocca fino al tango e alle produzioni più moderne. L’Orchestra Sinfonica della Toscana e il Trio Jazz, con gli arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli portano sul palco di Altopascio, invece, i migliori talenti musicali della scena.

I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del teatro nei tre giorni precedenti lo spettacolo, dalle 17 alle 20, e il giorno stesso, fino a un’ora prima della rappresentazione. Sono previste riduzioni e sconti per gli over 65, gli studenti delle Università possessori della carta “Studente della Toscana”, per gli under 35 con il biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze, per i possessori della carta dello spettatore FTS e per gli studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Per eventuali ulteriori informazioni: Cinema Teatro Giacomo Puccini: 0583.217601; Ufficio Cultura del Comune di Altopascio: 0583.216280; 0583.216455; teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it; www.comune.altopascio.lu.it.

Tutta la programmazione è disponibile sul sito. Si ricorda che per accedere al teatro è necessario il Green Pass rafforzato che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione.

Fonte: Ufficio Stampa