Ricovero per operazione per il sindaco Parrella: "Ottima qualità dei nostri ospedali"

Manda rassicurazioni dopo un intervento chirurgico programmato il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella, ricoverata come paziente nel reparto di Chirurgia del Santa Maria Maddalena di Volterra per un intervento alla tiroide in tempo di covid.

L'operazione è riuscita e in un post la prima cittadina ringrazia la direzione, medici, infermieri e l'equipe del chirurgo Giancarlo Basili per l'operazione. "Le operazioni previste a Pontedera - spiega Parrella - sono state spostate a Volterra. Infatti, al Lotti, alcuni reparti sono stati chiusi per fare spazio ai pazienti covid. Da sindaco sono contenta di aver testato l'ottima qualità e sinergia dei nostri ospedali. Questo a dimostrazione che non serve andare lontano per essere curati bene e con gentilezza anche in tempi difficili come questi. Un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che si trovano ricoverati negli ospedali in questo periodo, reso ancora più difficile dal covid e dalla mancanza di poter avere visite. Presto sarò di nuovo in forma e in Comune".