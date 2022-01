Passerella pedonale sull'Agliena a Certaldo, approvato il progetto da 450mila euro

La giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento statico e sismico della passerella pedonale sul torrente Agliena tra via Trento e via Ciari. Si tratta di un intervento per il quale si prevede una spesa complessiva di lavori da 450.000 euro.

La passerella, realizzata in un’unica soluzione sul finire degli anni Settanta, mostra evidenti segni di degrado nei materiali che ne caratterizzano le varie componenti strutturali, sia in corrispondenza degli elementi gettati in opera che delle travi prefabbricate precompresse che formano l’impalcato principale. Proprio sulla base dei rilievi effettuati e delle considerazioni fatte, è stato redatto il progetto definitivo: per raggiungere un livello di adeguamento sismico e statico da parte della struttura si rende necessaria una serie di interventi che interesserà fra l'altro il rifacimento delle strutture dell'impalcato con l'introduzione di nuovi elementi sulle tre campate in attraversamento del torrente, il consolidamento delle pile in alveo e delle spalle fuori alveo, il consolidamento di alcuni pilastri a sostegno delle rampe e il ripristino delle pavimentazioni sull'impalcato, sulle rampe e in corrispondenza delle aree di accesso alla base delle rampe stesse.

Per la realizzazione dell'opera, il Comune di Certaldo può contare su un importante finanziamento: l'ente è fra quelli inseriti nell'elenco del ministero dell'Interno dei Comuni assegnatari, ai sensi del decreto 8 novembre 2021, dei finanziamenti relativi a opere pubbliche di prevenzione dissesti idrogeologici, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e infine edifici scolastici. Le risorse totali (1,75 mld di euro), disponibili dal 2022, sono confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR. In particolare, l'amministrazione ha ricevuto 970mila euro nel 'capitolo' edilizia scolastica, per l'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria Masih, e 450mila euro per l'intervento di adeguamento statico e sismico della passerella pedonale sul torrente Agliena tra via Trento e via Ciari, che sarà completamente rinnovata. Il percorso della struttura, ubicata nel centro abitato di Certaldo, collega le due sponde sud e nord, partendo da via Ciari e raggiungendo via Trento, rivestendo quindi un ruolo strategico soprattutto per chi predilige spostarsi a piedi ma anche in bicicletta. A tal proposito, il Comune ha già affidato la progettazione per la realizzazione, nel 2023, di una pista ciclopedonale sul torrente Agliena.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa