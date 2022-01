Picchia e minaccia la compagna, arrestato a Livorno

Nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, i carabinieri di Livorno e di Livorno Porto hanno arrestato un 56enne livornese per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di minori, lesioni, minaccia a pubblico ufficiale.

Alle 15.10 circa i militari sono intervenuti in via Puccini a seguito della richiesta di aiuto di una donna che riferiva di essere stata picchiata dal compagno.

Gli uomini dell’Arma sono arrivati tempestivamente sul posto dove hanno immediatamente messo in sicurezza la donna, visibilmente turbata. In casa era presente il figlio minorenne della coppia e i mobili di casa erano stati danneggiati. E' stato chiesto l'intervento del 118 per trasferire la donna in pronto soccorso per le cure del caso.

L’uomo, sempre presente in casa, alla presenza dei militari ha continuato a dare in escandescenza, non rendendo facili le operazioni, minacciando gli stessi, il personale medico-sanitario, oltre a proferire ulteriori minacce di morte nei confronti della compagna.

L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito in carcere.