Rubati 10 portatili e un tablet da una scuola elementare di Pisa

Furto all'interno della scuola elementare Livia Gereschi di via Umberto Viale a Pisa. Ieri mattina il personale scolastico si è accorto che nell'edificio mancavano 10 computer portatili e 1 tablet. I ladri hanno avuto tutto il weekend per entrare da una porta con maniglia antipanico, portando via il materiale tecnologico. Sul posto richiesto l'intervento della polizia scientifica per i rilievi; indagini in corso.

Un altro furto invece è avvenuto nel pomeriggio di ieri, a Ghezzano di San Giuliano Terme nel supermercato Carreffour di via Pontecorvo. Una 25enne romena è stata bloccata dagli addetti della sicurezza mentre cercava di oltrepassare le casse omettendo il pagamento della merce. La ragazza, senza fissa dimora econ precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto. La merce, di quasi 500 euro di valore, è stata restituita.