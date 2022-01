Ruota panoramica e pensiline, Nardella sui "no difficili" della Soprintendenza

La ruota panoramica di Firenze, che ha mostrato la città dall'alto durante le feste a molti visitatori, non rimarrà altro tempo. Questo dopo il "no" della Soprintendenza alla richiesta di proroga del sindaco Dario Nardella (Qui la notizia). Oggi il primo cittadino è rientrato nel merito della questione, spiegando che "non è la prima volta che arrivano dei "no" difficili da capire" citando anche quello ricevuto sulle pensiline delle tramvie, "per me assolutamente inspiegabile". Il sindaco ha annunciato che porterà la questione ai ministri della Cultura e delle Infrastrutture "perché se un sovrintendente ti blocca un'opera pubblica - come le pensiline ad una tramvia - allora si possono creare dei problemi seri per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr".

Alla non permanenza della ruota panoramica, Nardella risponde citando dunque anche le mancate pensiline aggiungendo che è necessaria una decisione, se "tenere le città bloccate" o volere che si trasformino chiedendosi infine chi debba governare, se "i sindaci eletti dai cittadini o altre persone, che non rispondono ai cittadini e rispondono a sé stessi".