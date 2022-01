Sassoli, il ricordo in Consiglio regionale: rosa bianca e il videomessaggio per la Festa dell'Europa

La “forza” del pensiero di Schuman “attraversa la nostra storia comune” prosegue il presidente. “Ci indica la strada che dobbiamo percorrere”. E settanta anni dopo, l’Europa sta attraversando un momento “davvero complesso”. La pandemia rappresenta uno “spartiacque. È riuscita a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole che specialmente negli ultimi venti anni non ha fatto altro che produrre fratture e disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò pone dei grandi interrogativi ma la risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima”. Rivolgendosi soprattutto ai giovani e agli studenti, Sassoli afferma che la pandemia “non può essere una parentesi” ma deve essere considerata “un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro giusto”. Non si tratta di “recuperare le ricette del passato ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità”. “Non dobbiamo – prosegue - avere paura della complessità e non è più accettabile un economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future”.

E in questo senso Recovery plan e Next Generation EU rappresentano, a detta del presidente del Parlamento, “non solo la risposta Europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare l’Unione a discutere, a fare politica, a cercare convergenze perché vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria Comunità”. “La politica – osserva - non può essere per pochi. La conferenza sul futuro dell'Europa può davvero rappresentare una valida occasione per stimolare e coinvolgere le nostre opinioni pubbliche. La democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli”.

“Oggi più che mai – conclude - dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti e per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti. Credo che la Toscana saprà offrire un esempio di come vivere e interpretare le sfide di questo tempo”.