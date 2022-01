Scomparsa la prof Romani, laboratorio del PIN Polo Universitario “Città di Prato” in lutto

È venuta a mancare prematuramente nel tardo pomeriggio del 17 gennaio, all’età di 61 anni, la professoressa Annalisa Romani, illustre ricercatrice e docente universitario esperta di applicazioni industriali degli estratti naturali

Professore Ordinario di Merceologica e Qualità delle Risorse presso la Scuola di Economia e di Ingegneria dell'Università di Firenze e responsabile scientifico del laboratorio QUMAP del PIN, mente brillante e ricercatrice di livello internazionale, la prof.ssa Romani è stata presidente di corso di laurea e ha svolto numerose importanti ricerche presso il polo pratese, contribuendone allo sviluppo, fin dalla fondazione nel 1992.

Numerosi i ruoli ricoperti dalla professoressa Romani presso l'Università di Firenze e, grazie al laboratorio del PIN, frequenti sono state le ricerche e gli interventi a livello nazionale ed internazionale. Autrice di più di cento pubblicazioni di cui 85 in riviste scientifiche internazionali, ricordiamo in particolare i suoi studi sui polifenoli per uso alimentare ed industriale, attraverso il recupero di sostanze di scarto e, in riferimento all’industria tessile le applicazioni di estratti vegetali e pigmenti naturali con proprietà antimicrobiche e repellenti per il settore tessile e arredo laniero.

La presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore, i dipendenti, i colleghi ed amici del PIN Polo Universitario “Città di Prato” si uniscono al dolore dei familiari per la prematura scomparsa.

Fonte: Ufficio Stampa