Il nuovo questore Maurizio Auriemma in visita a Empoli

Maurizio Auriemma, nuovo Questore di Firenze, ha fatto visita questa mattina, martedì 18 gennaio 2022, al sindaco di Empoli Brenda Barnini. Subentrato a Filippo Santarelli, è la prima volta che il nuovo questore visita la città.

Questa mattina ha salutato tutto il personale del commissariato di piazza Gramsci, quindi insieme al dirigente Francesco Zunino e al commissario Danilo Di Stefano, ha incontrato il sindaco per un primo confronto sulla situazione cittadina.



"Ringrazio il nuovo Questore di Firenze Maurizio Auriemma per la gradita visita istituzionale – ha detto il sindaco Barnini - che è stata l’occasione per sottoporgli le necessità e i bisogni in termini di ordine pubblico e sicurezza della nostra città e la piena disponibilità alla collaborazione".



Fiorentino di nascita, origini campane, Auriemma ha vissuto gli ultimi due anni a Bergamo nella drammatica esplosione della pandemia che colpiva duramente quel territorio, diventando questore della città lombarda nel 2019. Una tragica esperienza vissuta in prima linea.



Nella sua lunga carriera in polizia ha lavorato a Napoli, in Liguria, in Calabria, a Trento e come questore, prima di Bergamo è stato alla guida dell'ufficio di Agrigento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa