Aggressione a Cordone, consiglieri Lega Gambassi: "Sconcertati"

"Sei giorni fa, Marco Cordone, per oltre 15 anni Consigliere comunale di Gambassi Terme, attualmente Consigliere comunale di Fucecchio e Consigliere Nazionale dell'ANCI(Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia), fondatore della Lega nell'Empolese Valdelsa e consulente del nostro gruppo consiliare, ha subito un tentativo di aggressione in centro a Firenze mentre stava tornando a casa. Il fatto, francamente, ci ha lasciato e ci lascia tuttora alquanto sconcertati e l'unica cosa che ci allieta di questo bruttissimo episodio, è che l'amico Marco è uscito incolume da questa triste vicenda. Nel rinnovare la piena e convinta solidarietà a Cordone, intendiamo sottolineare che l'aggressione subita dal noto esponente leghista ha una forte valenza simbolica e non si deve ridurre a mero fatto di cronaca perché va a colpire un uomo delle Istituzioni che anche come figlio di una vittima della criminalità (il padre, Antonio, noto sportivo fiorentino, rimase vittima oltre trenta anni fa insieme a due giovani carabinieri di un criminale pluriomicida), è da trent'anni impegnato in prima persona sulle tematiche della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, fondatore tra l'altro del Comitato dalla Parte di Abele, iniziativa nata per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta. Noi i quali oltreché Consiglieri comunali siamo anche amici di Marco Cordone, gli diciamo di non mollare perché in ogni caso ha tutto il nostro appoggio".

Il Gruppo Consiliare di Gambassi Terme Marco Manuelli (Capogruppo), Nicola Borri, Francesca Chiaravalloti e Anna Maria Perazzo