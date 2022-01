Cerbaiola, Picchielli e Galli (Lega): "Lavori non fatti, siamo indignati"

“Siamo indignati dal fatto che, dopo mesi di vana attesa - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale comunale della Lega - tardino ancora ad essere effettuati alcuni necessari lavori per rendere funzionale il centro diurno di Cerbaiola ad Empoli. Opere che sono assolutamente utili e non più differibili per far sì che la permanenza degli ospiti nella struttura sia conforme alle normali necessità. È, dunque, inaccettabile questo ritardo, ad esempio, nel sistemare i bagni e ci chiediamo come mai l’Asl ed anche l’amministrazione comunale non si facciano, dunque, carico di queste problematiche. Da parte nostra continueremo a sollecitare chi di dovere, affinché i ragazzi disabili possano, finalmente, vivere in un ambiente consono e salubre; ci riferiamo in particolare modo all’Assessore Spinelli, capace solo di promettere, a più riprese, interventi risolutivi che, poi, restano colpevolmente solo sulla carta. Ci siamo pertanto stufati, unitamente, immaginiamo, a chi gestisce e frequenta il Centro, d’inconcludenti proclami che , poi, non si traducono, come dovrebbero, in atti concreti. ”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa